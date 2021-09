Tennis

US Open 2021: Steve Johnson gläzt mit eiskaltem Händchen - doch Gael Monfils kontert stark

Steve Johnson und Gael Monfils liefern sich bei den US Open 2021 in ihrem Zweitrundenduell reihenweise spektakuläre Ballwechsel. Hier befreit sich der US-Amerikaner erst sehenswert aus der Bedrängnis - dann aber bringt der Franzose das Spiel mit kompromisslosen Schlägen heim und macht sich auf in Richtung dritte Runde in New York.

00:01:41, vor 2 Stunden