Los ging es auf dem Centre Court mit einem echten Krachermatch bei den Frauen. Simona Halep unterlag der Ukrainerin Elina Svitolina.

Außerdem will Aryna Sabalenka aus Belarus gegen die Belgierin Elise Mertens den Sprung ins Viertelfinale schaffen.

Daniil Medvedev aus Russland hat keine Mühe gegen den Briten Daniel Evans. Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden gelang gegen den Argentinier Diego Schwartzman der nächste Coup.

Hier gibt es die Day Session aus Flushing Meadows zum Nachlesen.

Topmatches im Überblick:

02:46 Uhr - Auf Wiedersehen!

Ich wünsche Euch damit noch wahlweise eine gute Nacht oder weiterhin viel Spaß beim Tennis. Bei Eurosport, im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ könnt Ihr weiterhin wie gewohnt die Night Session mitverfolgen. Auf Wiedersehen!

02:39 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6, 7:5, 2:6, 0:6

Und da ist es passiert. Mit einem starken Return verwandelt Alcaraz seinen zweiten Matchball und zieht damit ins Viertelfinale ein. Gojowczyk stand hier ab Mitte des vierten Satzes auf verlorenem Posten. Aber dennoch kann er mit dem Turnier natürlich sehr zufrieden sein.

02:36 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6, 7:5, 2:6, 0:5

Gojowczyk hat hier keine Chance mehr. Für Alcaraz geht es nur noch darum, das Match sicher nach Hause zu bringen. Das sollte ihm problemlos gelingen. Der Spanier führt inzwischen mit 5:0.

02:27 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6, 7:5, 2:6, 0:2

Das sieht jetzt nicht gut aus für Gojowczyk. Der Deutsche gibt alles, aber man merkt ihm an, dass er angeschlagen ist. Er sucht die schnellen Punkte, macht aber die Fehler und kassiert wieder ein Break.

02:16 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6, 7:5, 2:6

Gojowczyk läuft auch gar nicht mehr richtig zu den Bällen. Alcaraz hat jetzt leichtes Spiel. Zu null breakt er den Deutschen und verwandelt am Netz seinen Satzball zum 6:2. Hier deutet jetzt alles auf dem Spanier hin.

02:11 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6, 7:5, 2:4

Gojowczyk, der sich eben auch am Bein hat behandeln lassen, versucht die Ballwechsel jetzt kurz zu halten. Er sucht die schnellen Punkte, macht aber auch viele Fehler. Dennoch bringt der Deutsche sein Spiel zum 2:4 durch und hält sich im Satz.

01:56 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6, 7:5, 1:2

Gojowczyk spielt jetzt etwas verhalten, macht vor allem am Netz einige unnötige Fehler. Nach einem Doppelfehler hat er Breakball gegen sich, den er aber mit einem Vorhandwinner abwehrt. Dann aber verzieht er die Vorhand und sieht sich wieder einem Breakball gegenüber. Und dann patzt der Deutsche beim Crossball, und es steht 3:1 für Alcaraz.

01:40 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6, 7:5, 1:1

Nach zwei Doppelfehlern und einem leichten Fehler hat Gojowczyk drei Breakbälle gegen sich. Die ersten beiden kann der Deutsche noch abwehren. Aber dann packt Alcaraz nach tollem Ballwechsel einen wunderschönen Stoppball zum 1:1 aus.

01:36 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6, 7:5, 1:0

Alcaraz wehrt zu Beginn des dritten Satzes einen Breakball mit einem Ass ab. Aber dann schlägt der Youngster die Rückhand ins Aus und hat wieder Breakball gegen sich. Aber Gojowczyk kann die Chance nicht nutzen, verzieht den Longline. Der Deutsche ist anschließend etwas mit der Netzkante im Bunde und holt sich die nächste Chance. Und die verwandelt er. 1:0 für Gojowczyk im vierten Satz.

01:24 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6, 7:5

Mit einem Rückhandwinner am Netz holt sich Alcaraz wieder den Breakball, vergibt den aber mit dem Vorhandfehler. Und dann fliegt der Lob des Spaniers ins Aus, und der Deutsche hat wieder Satzball. Es folgt der Rückhandfehler von Alcaraz, und Gojowczyk holt sich Satz drei.

01:17 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6, 6:5

Gojowczyk lässt sich nicht aus dem Rhythmus bringen durch den Rückschlag und zeigt tolles Angriffstennis. Mit einem Vorhandwinner holt er sich drei Breakbälle. Die ersten beiden kann er nicht nutzen. Aber beim dritten hat er eine perfekte Länge in der Rückhand und zeingt seinen Gegner zum Fehler. 6:5 für den Deutschen.

01:13 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6, 5:5

Ein Doppelfehler von Gojowczyk beschert Alcaraz den Breakball. Und dann überzieht der Deutsche die Vorhand aus dem Halbfeld. 5:5 und alles wieder ausgeglichen im dritten Satz.

01:10 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6, 5:4

Gojowczyk serviert zum Satzgewinn. Aber nach einem Vorhandfehler des Deutschen steht es 30:30. Dann beweist er viel Übersicht beim Volley und erkämpft sich den ersten Satzball, den er aber mit einem Vorhandfehler vergibt.

01:04 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6, 5:3

Bei 0:30 wird es eng bei Aufschlag Gojowczyk. Aber der Deutsche hat Glück, dass sein Gegner anschließend zu überhastet agiert. Alcaraz macht drei schnelle Fehler zum 5:3 für seinen Gegner.

00:55 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6, 4:2

Gojowczyk macht im Moment viele freie Punkte durch Returnfehler von Alcaraz. Dadurch hält der Deutsche sein Break Vorsprung relativ mühelos. Der Spanier hadert auch sichtlich mit seinem Returnspiel. 4:2 für Gojowczyk.

00:45 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6, 2:1

Breakball für Gokowczyk nach einem Rückhandfehler von Alcaraz. Und dann serviert der Spanier den Doppelfehler. Das war ein kleines Geschenk an den Deutschen, aber dem wird das egal sein. 2:1 für Gojowczyk in Satz drei.

00:27 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:6

Für Gojowczyk geht es bei eigenem Aufschlag gegen den Satzverlust. Der Deutsche überzieht jetzt einige Bälle, und mit dem Lob holt sich Alcaraz drei Satzbälle. Und den ersten nutzt der Spanier mit der Vorhand zum 6:1-Satzgewinn.

00:19 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5, 1:4

Zwei Breaks Rückstand für Gojowczyk im zweiten Durchgang. Das war im ersten Satz zwar auch schon so. Aber Alcaraz ist aktuell klar am Drücker.

00:09 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4, 6:7, 2:6

Mit einem grandiosen Crossball aus der Defensive erspielt sich Fernandez den ersten Matchball. Und dann macht sie mit der Vorhand aus dem Halbfeld alles klar. Eine toll aufspielende Fernandez zieht ins Viertelfinale ein. Es war trotz allem ein gutes Turnier von Kerber und auch alles andere als ein schlechtes Match, aber ihre Gegnerin hat hier geglänzt.

00:06 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4, 6:7, 2:5

Breakball für Kerber nach einem sehr guten Longline der Deutschen. Aber den wehrt Fernandez mit einem unglaublichen Crossball ab. Dann bleibt die Vorhand der Kanadierin am Netz hängen, und die Deutsche hat wieder Breakball. Aber wieder bleibt Fernandez cool. Sie hat jetzt übrigens schon 45 Winner, und die Deutsche auch stolze 28.

00:01 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4, 6:7, 2:5

Bei Fernandez passt jetzt alles zusammen. Die Kanadierin packt ihr ganzes Können aus. Und dann landet der Longline Kerbers nach einem guten Ballwechsel von beiden knapp im Aus, und fernandez hat zwei weitere Breakchancen. Gleich die erste nutzt sie zum 5:2. Hier sieht jetzt fast alles nach dem Viertelfinaleinzug des Youngsters aus.

23:57 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 7:5

Schwerer Vorhandfehler von Alcaraz von der Grundlinie. Und damit hat Gojowczyk seinen ersten Satzball. Und dann bleibt der Rückhand-Cross des Spaniers an der Netzkante hängen. Mit 7:5 holt sich der Deutsche den ersten Satz.

23:54 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4, 6:7, 2:3

Der Longline von Kerber segelt ins Aus. Und das ist gleichbedeutend mit dem Aufschlagverlust für die Deutsche. Fernandez geht im entscheidenden dritten Satz mit 3:2 in Führung.

23:52 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4, 6:7, 2:2

Fernandez hat soeben auf beeindruckende Weise einen Breakball Kerbers abgewehrt und zum 2:2 ausgeglichen. gefühlt ist der Teenager aktuell die etwas frischere Spielerin auf dem Platz. Aber Kerber hält mit ihren Kämpferqualitäten dagegen.

23:50 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 5:5

Es beginnt wieder zu regnen. Das Match zwischen Alcaraz und Gojowczyk ist unterbrochen. Noch müssen die Spieler den Platz aber nicht verlassen, sondern dürfen auf ihren Bänken sitzen bleiben.

23:47 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 5:5

Alcaraz hat erneut Gojowczyk den Aufschlag abnehmen können und schlägt zum Satzgewinn auf. Nach einem Vorhandwinner des Deutschen steht es 0:30. Und dann verschlägt der Spanier den Crossball, und Gojowczyk hat drei Chancen zum Rebreak. Und die zweite verwandelt er mit der Vorhand zum 5:5.

23:42 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4, 6:7, 2:1

Breakball für Fernandez nach einem zu vorsichtigen Aufschlag von Kerber. Und dann hat Kerber Glück, dass ihre Gegnerin die große Chance am Netz nicht nutzen kann. Die Deutsche holt sich doch noch den Spielgewinn zum 2:1.

23:39 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 4:4

Nach einem Vorhandfehler von Alcaraz hat Gojowczyk nun eine Breakchance. Und dann patzt der Spanier erneut mit der Vorhand. Der Deutsche gleicht zum 4:4 aus. Und er hatte hier übrigens sogar schon zwei Breaks Rückstand.

23:33 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz - 2:4

Gojowczyk hat ein frühes Break gegen Alcaraz kassiert, dem der Deutsche im Moment hinterherläuft. Der Spanier führt mit 4:2 im ersten Satz.

23:28 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4, 6:7

Kerber kommt auf 4:5 heran, aber mit einem großartigen Return erspielt sich Fernandez zwei Satzbälle. Den ersten wehrt Kerber mit einem guten Crossball ab. Aber dann diktiert Fernandez nach starkem Aufschlag den Ballwechsel und verwandelt schließlich am Netz in einem jetzt großartigen Match.

23:23 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4, 6:6

Der Tiebreak beginnt ähnlich stark, wie der Satz zu Ende gegangen ist, mit tollen Ballwechseln auf beiden Seiten. Aber Fernandez hat jetzt das bessere Ende meistens für sich. Beim Seitenwechsel führt die Kanadierin mit 5:1, und das liegt nicht etwa an schwachem Spiel von Kerber.

23:19 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4, 6:6

Wieder geht es für Kerber bei eigenem Aufschlag gegen den Satzverlust. Und jetzt wird es richtig eng. Fernandez packt den Winner mit dem Return aus, und Kerber muss über Einstand gehen. Dann schlägt sie die Vorhand, und ihre Gegnerin hat Satzball. Den wehrt Kerber aber mit einer starken Rückhand ab. Kerber entscheidet im Anschluss zwei herausragende Ballwechsel für sich und holt das Spiel zum Tiebreak.

23:12 Uhr - Gojowczyk - Alcaraz

Auf dem Grandstand beginnt in diesen Minuten das Achtelfinale zwischen Peter Gojowczyk und Carlos Alcaraz. Beide stehen etwas unerwartet unter dne besten 16. Bei Gojowczyk ist es sogar eine große Überraschung. Alcaraz hat Stefanos Tsitsipas in einem denkwürdigen Match aus dem Turnier befördert.

23:10 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4, 5:5

Kerber schlägt gegen den Satzverlust auf. Die Deutsche muss aufpassen, wird in ihren Grundschlägen jetzt wieder etwas zu kurz. Aber sie holt sich den so wichtigen Spielgewinn, verwandelt mit einem gut platzierten ersten Aufschlag zum 5:5.

23:02 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4, 4:4

Fantastischer Longline von Fernandez aus der Defensive zum 0:30 bei Aufschlag Kerber. Und dann macht die 18-Jährige Druck und holt sich drei Breakbälle. Und gleich den ersten verwandelt sie mit einem Winner aus dem Halbfeld zum 4:4. Die Kanadierin hat hier jetzt richtig aufgedreht.

22:58 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4, 4:3

Kerber holt sicher ihr Spiel zum 4:2. Und es sei an dieser Stelle bei aller Offensivpower von Fernandez auch mal gesagt, dass Kerber auch schon 15 Winner geschlagen hat bei nur neun unerzwungenen Fehlern. Das ist eine wirklich gute Bilanz für die Deutsche. Aber Fernandez bleibt weiter dran und kann auf einen Patzer von Kerber lauern.

22:52 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4, 3:2

Kerber bringt mit mehreren großartig herausgespielten Punkten ihr Spiel zum 3:1 durch. Aber Fernandez bleibt dran, trifft nun ebenfalls die Linien wieder genau. Die Kanadierin verkürzt mühelos auf 2:3 und hält den zweiten Durchgang offen.

22:46 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4, 2:1

Mit einem guten Longline holt sich Kerber drei Breakbälle. Und beim zweiten überzieht Fernandez von der Grundlinie mit der Rückhand. Die Deutsche nimmt der Kanadierin den Aufschlag ab und führt mit 2:1.

22:43 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4, 1:1

Beide Frauen gewinnen ihr erstes Spiel im zweiten Satz. Fernandez bleibt die etwas Offensivere auf dem Platz, aber das ist auch dem Spielstil von beiden geschuldet. Kerber hält jetzt stark dagegen.

22:34 Uhr - Kerber - Fernandez - 6:4

Glück für Kerber. Ein Longline, der ins Aus gegangen wäre, verändert durch die Netzkante die Richtung und fällt ins Feld. Kurz darauf patzt Fernandez beim Return, und Kerber hat drei Satzbälle. Gleich den ersten nutzt sie mit dem Crossball zum 6:4. Und hier hat Kerbers Konstanz den Ausschlag gegeben. Denn Fernandez war zwar angriffslustig aber in der Summe doch zu fehlerhaft. Kerber spielt hier aber auch nicht schlecht und hat sich in der zweiten Satzhälfte noch einmal gesteigert.

22:30 Uhr - Kerber - Fernandez - 5:4

Kerber gewinnt relativ sicher ihr Spiel zum 4:4. Und dann wackelt Fernandez bei ihrem Service. Am Netz holt sich Kerber drei Breakchancen. Gleich die erste verwandelt sie nach einem mutigen Return mit der Rückhand zum 5:4.

22:23 Uhr - Kerber - Fernandez - 3:4

Nach einem Doppelfehler von Fernandez hat Kerber die Chance zum Rebreak. Den wehrt die Kanadierin nach zu kurzem Return von Kerber aber mit einem schönen Winner ab. Mit dem Punktgewinn am Netz holt sich Kerber den nächsten Breakball. Und dann landet die Vorhand von Fernandez im Netz. Kerber holt sich das Spiel zum 3:4.

22:15 Uhr - Kerber - Fernandez - 2:4

Kerber wehrt zwei Breakbälle ab, den zweiten mit einem starken Vorhandwinner. Aber dann patzt sie über die Vorhand, und hat wieder Breakball gegen sich. Es folgt der Rückhandfehler der Deutschen zum 4:2 für Fernandez. Und das entspricht auch dem bisherigen Spielverlauf.

22:07 Uhr - Kerber - Fernandez - 2:2

Fernandez ist in der Anfangsphase die offensivere Spielerin, macht Druck mit der Rückhand. Und anstelle der Fehler kommen jetzt viele Winner bei der Kanadierin. Kerber bringt nach 0:30 aber noch ihr Spiel zum 2:2 durch.

22:00 Uhr - Kerber - Fernandez - 1:1

Kerber schlägt eine Vorhand ins Netz, wodurch Fernandez die Chance zum Rebreak hat. Und die nutzt sie mit einem schönen Longline. Alles wieder in der Reihe in Satz eins. Auf beiden Seiten wechseln sich noch schöne Winner mit dem einen oder anderen unnötigen Fehler ab.

21:57 Uhr - Kerber - Fernandez - 1:0

Fernandez serviert zum Auftakt. Nach einem Fehler der Kanadierin beim Crossball steht es 40:40. Sie lässt sich dadurch nicht entmutigen sondern macht weiter Druck, verschlägt aber erneut einen Crossball. Breakball für Kerber, den sie dank eines Rückhandpatzers ihrer Gegnerin nutzen kann.

21:50 Uhr - Kerber - Fernandez

Das Achtelfinalmatch von Angelique Kerber steht bevor. Die Deutsche und ihre kanadische Gegnerin Leylah Fernandez betreten den Platz. Es ist das erste Duell der beiden. Die erst 18-jährige Fernandez gilt als eines der größten Talente bei den Frauen und hat in Runde drei gegen Naomi Osaka schon eine gehörige Kostprobe abgegeben.

21:34 Uhr - Medvedev - Evans - 6:3, 6:4, 6:3

Und auch auf dem Arthur Ashe rückt das Matchende sehr nahe. Nach einem Fehler von Evans am Netz hat Medvedev drei Matchbälle. Und gleich den ersten verwandelt der Weltranglisten-Zweite mit dem Longline zum nie gefährdeten Dreisatzsieg.

21:31 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1

Mit einem Aufschlagwinner holt sich van de Zandschulp die nächsten beiden Matchbälle. Den ersten kann er nicht nutzen. Und beim zweiten folgt der Doppelfehler. 40:40. Mit seinem 15. Ass holt er sich, die beiden im vierten Satz mitgerechnet, seinen fünften Matchball. Und den nutzt er mit der Vorhand! Van de Zandschulp macht die große Überraschung perfekt.

21:25 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 5:1

Mit einem krachenden Returnwinner erspielt sich van de Zandschulp die nächste Breakchance. Und dann verwandelt der Niederländer mit dem Smash am Netz. 5:1 für den Qualifikanten, der jetzt zum Matchgewinn aufschlägt.

21:20 Uhr - Medvedev - Evans - 6:3, 6:4, 3:1

Medvedev ist auf dem besten Weg, den Arbeitstag so kurz wie möglich zu halten. Der Russe hat auch im dritten Satz ein Break Vorsprung.

21:10 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 3:0

Botic van de Zandschulp hat den Satzverlust allem Anschein nach gut weggesteckt. Der Niederländer hat Schwartzman das Service abgenommen und führt 3:0 im fünften Satz. Das klingt schon relativ deutlich, aber es ist nur ein Break Vorsprung.

21:08 Uhr - Krawietz/Tecau - Gonzales/Molteni - 6:2, 7:5

Kevin Krawietz und Horia Tecau stehen im Viertelfinale. Das deutsch-rumänische Doppel besiegt Santiago Gonzales und Andrès Molteni mit 6:2 und 7:5.

21:06 Uhr - Medvedev - Evans - 6:3, 6:4

Drei Satzbälle für Medvedev nach einem Ass. Und dann folgt der nächste Aufschlag-Winner des Russen hinterher, diesmal über das zweite Service. 6:4 für Medvedev im zweiten Satz.

21:01 Uhr - Medvedev - Evans - 6:3, 5:3

Es hat ein Break auf beiden Seiten gegeben, sodass Medvedev weiterhin ein Aufschlagspiel Vorsprung hat. Der Russe hat soeben einen weiteren Breakball mit einem sehr guten Aufschlag abgewehrt, muss aber mehrmals über Einstand gehen. Mit einem weiteren Service-Winner holt er sich allerdings doch noch das Spiel zum 5:3.

20:54 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 6:3, 6:4, 5:7, 5:7

Satzball für Schwartzman. Und dann landet die Vorhand von van de Zandschulp im Netz. Es geht in den fünften Durchgang. Und man darf gespannt sein, wie der Niederländer diesen herben Rückschlag verkraftet hat.

20:48 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 6:3, 6:4, 5:7, 5:6

Und da ist es passiert. Eben konnte van de Zandschulp den Matchball nicht verwerten, jetzt muss er seinen Aufschlag abgeben. Nach einem Vorhandfehler des Niederländers führt Schwartzman mit 6:5.

20:46 Uhr - Medvedev - Evans - 6:3, 3:2

Medvedev hat auch im zweiten Satz Evans den Aufschlag abnehmen können. Der Russe führt mit 3:2.

20:40 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 6:3, 6:4, 5:7, 5:5

Van de Zandschulp kann die große Chance aus dem Halbfeld nicht nutzen. Der Niederländer hat das ganze Feld frei, verschlägt aber die Vorhand. Auch der zweite Matchball bleibt ungenutzt. Mit einem Vorhandwinner gleicht Schwartzman doch noch zum 5:5 aus. Das ist bitter für van de Zandschulp, denn er hatte den Matchgewinn hier auf dem Präsentierteller.

20:37 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 6:3, 6:4, 5:7, 5:4

Schwartzman schlägt gegen den Matchverlust auf. Und dann verschätzt sich der Argentinier komplett. Er lässt den Passierschlag seines Gegners durch, aber der Ball fliegt deutlich ins Feld. 15:30. und dann patzt Schwartzman beim Smash, und van de Zandschulp hat zwei Matchbälle. Den ersten vergibt er mit einem Rahmentreffer.

20:27 Uhr - Medvedev - Evans - 6:3

Evans hat sein Aufschlagspiel doch noch durchbringen müssen, aber nun hat Medvedev drei weitere Satzbälle, diesmal bei eigenem Aufschlag. Und dann landet die Rückhand des Briten im Netz. Der Russe sichert sich Satz eins mit 6:3.

20:24 Uhr - Medvedev - Evans - 5:2

Nach einem 40:0 folgen drei starke Winner von Medvedev von der Grundlinie in Serie und zwingt seinen Gegner über Einstand. Und kurz darauf sichert er sich seinen ersten Satzball. Aber den wehrt Evans auf spektakuläre Weise mit dem Überkopfball ab.

20:07 Uhr - Medvedev - Evans - 4:1

Medvedev hat sich das erste Break gesichert. Aber anschließend muss der Weltranglisten-Zweite nach einem misslungenen Slice über Einstand gehen. Er lässt aber ein Ass zum Spielball folgen und verwandelt anschließend mit dem Longline zum 4:1.

19:59 Uhr - Medvedev - Evans - 2:1

Auf dem Centre Court hat das Achtelfinale zwischen Daniil Medvedev und Daniel Evans begonnen. Der Russe führt mit 2:1 im ersten Satz, aber der Brite hat Aufschlag.

19:53 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 6:3, 6:4, 5:7

Schwartzuman erspielt sich zwei Satzbälle. Und beim zweiten patzt van de Zandschulp beim Rückhand-Angriffsball am Netz. Es geht in den vierten Durchgang.

19:47 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 6:3, 6:4, 5:6

Schwartzman holt sich das break. van de Zandschulp schlägt zwei Vorhandfehler in Serie und muss sein Service abgeben. 6:5 für Schwartzman, der gleich zum Satzgewinn serviert.

19:43 - Regen

Auf den Außenplätzen wird im Moment übrigens nicht mehr gespielt. Es regnet wieder.

19:41 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 6:3, 6:4, 5:5

Der Crossball von Schwartzman fliegt ins Aus. Damit muss der Argentinier über Einstand gehen, und van de Zandschulp fehlen nur noch zwei Punkte zur großen Überraschung. Aber dann folgen zwei Fehler des Niederländers beim Longline, und Schwartzman gewinnt sein Spiel zum 5:5.

19:29 Uhr - Svitolina - Halep - 6:3, 6:3

Svitolina hat soeben einen Matchball mit einem Returnfehler verschlagen. Den zweiten wehrt Halep mit einem Ass ab. Aus dem Halbfeld holt sich Svitolina Chance Nummer drei mit einem starken Crossball. Und dann schlägt Halep die Rückhand ins Netz. Verdient zieht Elina Svitolina ins Viertelfinale ein!

19:21 Uhr - Svitolina - Halep - 6:3, 4:3

Wieder und wieder misslingen Halep die Longlines, sowohl mit der Vor- als auch der Rückhand. Wieder patzt die ehemalige Nummer eins der Welt beim Schlag die Linie entlang, und das ist gleichbedeutend mit dem Break für Svitolina. 4:3 für Svitolina.

19:17 Uhr - Svitolina - Halep - 6:3, 3:3

Halep kommt ans Netz vor, schafft es aber nicht, den Ballwechsel zu beenden. Mit dem Passierball holt sich Svitolina die Breakchance, die ihre Gegnerin aber abwehrt. Dann aber landet die Vorhand Haleps im Netz, und Svitolina hat Breakball Nummer zwei. Die Rumänin kontert mit dem Aufschlag-Winner.

19:07 Uhr - Svitolina - Halep - 6:3, 2:2

Nach einem Doppelfehler Svitolinas hat Halep die Chance zum Rebreak. Und dann folgt ein glänzender Passierball cross der Rumänin. Alles wieder offen im zweiten Satz.

19:00 Uhr - Svitolina - Halep - 6:3, 2:1

Nach einem Doppelfehler von Halep hat Svitolina zwei weitere Breakbälle. Den ersten wehrt Halep mit einem glänzenden Rückhand-Longline ab. Es folgt allerdings der Fehler der ehemaligen Weltranglisten-Ersten beim Crossball. Break für Svitolina zum 2:1.

18:52 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 6:3, 6:4

Der Schmetterball von Schwartzman segelt weit ins Aus. Und damit hat van de Zanschulp die Chance zur 2:0-Satzführung. Und dann folgt der Netzroller von Schwartzman, aber sein Gegner erreicht den Ball noch und kontert stark. Der Argentinier hat die Möglichkeit zum Punktgewinn am Netz, aber mit dem Passierball holt sich der Niederländer auch Durchgang zwei.

18:46 Uhr - Svitolina - Halep - 6:3

Zwei Satzbälle für Svitolina. Und dann fliegt der Return von Halep ins Aus. Das ist von der Rumänin auch einfach zu wechselhaft gewesen in diesem Durchgang. Völlig verdient geht Satz eins an die Ukrainerin.

18:44 Uhr - Svitolina - Halep - 5:3

Mit einem sehr schönen Volley holt sich nun Svitolina ihrerseits zwei Breakbälle. Und beim zweiten macht Halep den schnellen Fehller mit der Rückhand. 5:3 für die Ukrainerin, die jetzt zum Satzgewinn serviert. Die Rumänin ist insgesamt zu stabil.

18:39 Uhr - Svitolina - Halep - 4:3

Svitolina verschlägt den Crossball. Und damit hat Halep zwei Breakbälle. Aber bei beiden vergibt die Rumänin eine große Chance. Beim ersten verschlägt sie den Longline, beim zweiten in sehr aussichtsreicher Position einen Vorhand-Cross. Svitolina holt sich doch noch ihr Spiel zum 4:3.

18:31 Uhr - Krawietz/Tecau - Gonzales/Molteni - 6:2

Im Doppel haben Kevin Krawietz und sein rumänischer Partner Horia Tecau den ersten Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Sie gewinnen Satz eins gegen Santiago Gonzales aus Mexico und den Argentinier Andrès Molteni mit 6:2.

18:29 Uhr - Svitolina - Halep - 2:2

Halep hat sich das erste Break geholt und führt mit 2:1. Aber die Rumänin ist in ihrem anschließenden Aufschlagspiel am Netz nicht konsequent genug, bringt Svitolina in den Ballwechsel zurück und macht schließlich den Fehler. Zwei Chancen für Svitolina zum Rebreak. Und dann folgt der Fehler Haleps beim Longline zum 2:2.

18:21 Uhr - Svitolina - Halep - 1:1

Svitolina hat besser in die Partie gefunden. Die Ukrainerin bewegt sich gut und verteilt die Bälle schon, während Halep noch etwas fehlerhaft spielt. Aber beide haben ihr erstes Aufschlagspiel gewonnen.

18:10 Uhr - Svitolina - Halep

Auf dem Arthur Ashe startet die Partie zwischen Simona Halep und Elina Svitolina. Das direkte Duell verspricht eine ausgeglichene Partie. Svitolina führt mit 5:4. Die Ukrainerin geht auch durchaus als leichte Favoritin in das Match, da Halep von einer Verletzungspause zurückkehrt. Andererseits hat man bei der Rumänin davon in den ersten Matches nicht so viel gesehen.

18:00 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 6:3

Mit einem schönen Volley holt sich van de Zandschulp den ersten Satzball. Und dann bleibt die Rückhand von Schwartzman an der Netzkante hängen. Mit 6:3 geht Satz eins an den Außenseiter.

17:55 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 5:3

Van de Zandschulp setzt eine Vorhand weit ins Aus. Und damit muss der Niederländer über Einstand gehen. Es ist ein hartes Stück Arbeit für den Außenseiter, auch weil Schwartzman ihm zunehmend sein Spiel aufdrängt. Aber nachdem der Slice Schwartzmans an der Netzkante hängenbleibt, heißt es doch noch 5:3 für van de Zandschulp.

17:40 Uhr - Spiele gehen weiter

Die Pause auf den Außenplätzen war zum Glück nur kurz. Die Spiele werden jetzt fortgesetzt.

17:36 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 3:2

Es ist noch nicht das Match von Diego Schwartzman, der in den Grundschlägen sehr stark streut. Nach einem Fehler mit der Rückhand hat der Argentinier wieder drei Breakbälle gegen sich. Aber immerhin wehrt er alle drei ab, den zweiten und dritten mit schön herausgespielten Vorhandwinnern. Auch den Punkt zum Vorteil bereitet der Favorit glänzend vor und verwandelt am Netz. Langsam wird er stärker und bringt sein Service zum 2:3 durch.

17:27 Uhr - Regen in New York

Was der Himmel schon angedeutet hat, trifft nun ein. Es regnet und auf den Außenplätzen kann nicht gespielt werden. Aufgrund des bedeckten Himmels und der Wettervorhersage war das Dach über dem Louis Armstrong von Anfang an geschlossen. Hier gibt es also keine Pause.

17:22 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 2:0

Beide Spieler brauchen noch etwas, um in Schwung zu kommen. Die Fehlerzahl auf beiden Seiten in den ersten Spielen ist zu hoch. Van de Zandschulp muss in seinem Service ebenfalls kämpfen, aber er bringt es durch und erhöht auf 2:0.

17:14 Uhr - van de Zandschulp - Schwartzman - 1:0

Schwartzman sucht noch seinen Rhythmus. Der Argentinier macht viele schnelle Fehler. Zu null gibt er sein Aufschlagspiel ab. 1:0 für van de Zandschulp.

17:10 Uhr - Dunkle Wolken über New York

Es hängen dunkle Wolken über New York. Aber noch regnet es nicht, und es kann überall gespielt werden. Hoffen wir, dass das auch so bleibt. Die meisten Einzel werden wir heute aber auf jeden Fall sehen. Das einzige, was auf einem Platz ohne Dach angesetzt ist, ist das zwischen Alcaraz und Gojowczyk.

INFO - Schwartzman gegen van de Zandschulp

Los geht es auf dem Louis Armstrong, wo ab 17:00 Uhr Daniel Schwartzman gegen Botic van de Zandschulp antritt. Der Argentinier geht als deutlicher Favorit in diese Begegnung und hat übrigens in diesem Turnier noch keinen Satz abgeben müssen.

INFO - Kerber und Gojowczyk im Einsatz

Aus deutscher Sicht steht zunächst der Auftritt von Angelique Kerber im Mittelpunkt. Die Siegerin von 2016 bestreitet das 2. Match des Tages auf dem Louis Armstrong. Außerdem trifft Peter Gojowczyk auf Tsitsipas-Bezwinger Carlos Alcaraz. Die beiden bestreiten aber erst das vierte Match des Tages auf dem Grandstand.

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet für Euch die US-Open-Day-Session ab 17:00 Uhr MEZ hier im Liveticker. Darüber hinaus könnt Ihr alle Partien des Turniers im Livescoring verfolgen. Viel Spaß dabei.

US Open live im TV bei Eurosport und bei Joyn

Die US Open 2021 live im TV und im Livestream: Vom 30. August bis 12. September finden in Flushing Meadows in New York die US Open statt. Eurosport überträgt das Turnier live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Livestream bei Joyn und im Eurosport Player. Bei Eurosport.de gibt es alle News, Ergebnisse, Videos und einen Liveticker zum Turnier in Flushing Meadows.

