US Open - Top-5-Punkte des 3. Tages: Teufelskerl Medvedev gelingt Wahnsinnspunkt

Daniil Medvedev hat mal wieder für einen ganz besonderen Moment gesorgt und gegen Dominik Koepfer einen unglaublichen Punkt gemacht, inklusive Entschuldigung. Eurosport.de präsentiert die besten fünf Ballwechsel des 3. Turniertages der US Open in New York.

00:02:02, vor 16 Minuten