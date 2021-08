Tennis

US Open 2021 - Alexander Zverev exklusiv: "Novak Djokovic ist der, den man schlagen muss"

Alexander Zverev ist nach seinen Turniersiegen bei den Olympischen Spielen in Tokio und dem Masters in Cincinnati womöglich in der Form seines Lebens und peilt nun in New York bei den US Open 2021 seinen ersten Grand-Slam-Titel an. Im Gespräch mit Eurosport-Reporter Markus Paszehr stapelt Zverev jedoch tief und schiebt Novak Djokovic die klare Favoritenrolle zu.

00:02:39, vor 35 Minuten