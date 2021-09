Tennis

US Open 2021 - Alexander Zverev im Siegerinterview nach seinem Match gegen Lloyd Harris

Nach seinem Einzug ins Halbfinale bei den US Open in New York freut sich Alexander Zverev im Interview über die Rückkehr der Fans auf dem Weg zur Normalität. Der Deutsche erklärte, in Flushing Meadows schon vor sechs Zuschauern gespielt zu haben, und dass es einen Unterschied mache. Gegen Lloyd Harris sei vor allem der erste Satz aufgrund der Aufschlagstärke des Südafrikaners schwer gewesen.

00:01:51, vor einer Stunde