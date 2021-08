Tennis

US Open 2021: Alexander Zverev - Sam Querrey | 1. Runde Herren Einzel - Highlights

Alexander Zverev ist mit einer konzentrierten Leistung in die 2. Runde der US Open in Flushing Meadows eingezogen. Der 24-jährige Olympiasieger setzte sich problemlos 6:4, 7:5, 6:2 gegen den US-Amerikaner Sam Querrey durch und wurde seiner Rolle als Mitfavorit auf den Turniersieg gerecht. Die Highlights im Video.

00:02:59, vor einer Stunde