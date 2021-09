Tennis

US Open 2021: Andrea Petkovic - Garbiñe Muguruza | 2. Runde Damen Einzel - Highlights

Garbiñe Muguruza (ESP/9) schlägt Andrea Petkovic (GER) in der 2. Runde der US Open 2021 in New York 6:4, 6:2. So klar wie das Ergebnis anmutet, ist die Partie aber lange nicht. Petkovic verkürzt in beiden Sätzen Breakrückstände, wehrt im ersten Durchgang sogar drei Satzbälle in Serie ab - muss sich der favorisierten Spanierin am Ende aber doch nach 1:29 Stunden geschlagen geben. Die Highlights.

00:02:49, vor 38 Minuten