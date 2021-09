Tennis

US Open 2021: Andrea Petkovic verliert gegen Garbiñe Muguruza in Runde 2 - die Rittner-Analyse

Andrea Petkovic packt bei den US Open nach ihrem zweiten Match die Koffer. Warum es gegen die klar favorisierte Garbiñe Muguruza nicht über gute Ansätze hinaus ging, analysiert Barbara Rittner für Eurosport. So machten nur Details den Unterschied - generell spielte die Spanierin aber auch sehr gutes Tennis und steht verdient in der nächsten Runde.

00:02:57, vor einer Stunde