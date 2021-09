Tennis

US Open 2021: Andrey Rublev - Pedro Martínez | 2. Runde Herren Einzel - Highlights

Andrey Rublev steht in der 3. Runde der US Open 2021. Der an Nummer fünf gesetzte Russe setzte sich gegen den Spanier Pedro Martínez durch, hatte jedoch mehr Mühe als gedacht. Die Highlights im Video.

00:02:59, vor einer Stunde