Tennis

US Open 2021: Aryna Sabalenka - Elise Mertens | Achtelfinale Damen Einzel - Highlights

Aryna Sabalenka nimmt indes weiter unbeeindruckt Kurs auf den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Laufbahn. Die Wimbledon-Finalistin, in New York an Position zwei gesetzt, ließ Elise Mertens beim 6:4, 6:1 keine Chance - die Highlights der Partie im Video.

00:02:57, vor 6 Stunden