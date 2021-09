Tennis

US Open 2021: Barbora Krejcikova und Garbiñe Muguruza: Daran entzündet sich der Streit

Garbiñe Muguruza unterlag im Achtelfinale 3:6, 6:7 (4:7) gegen Barbora Krejcikova. "Das ist so unprofessionell", schleuderte die Spanierin am Netz ihrer Gegnerin beim Shakehands am Netz entgegen und spielte damit auf deren Verletzungspause im zweiten Satz an. Eurosport.de arbeitet den Streit im Video auf.

00:01:45, vor 8 Minuten