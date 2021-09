Tennis

US Open 2021: Bianca Andreescu - Greet Minnen | 3. Runde Damen Einzel - Highlights

Bianca Andreescu (CAN/6) schlägt Greet Minnen (BEL/Q) in der 3. Runde der US Open 2021 in New York 6:1, 6:2. Die Highlights im Video.

00:02:46, vor 2 Stunden