Tennis

US Open 2021 - Boris Becker besorgt um Naomi Osaka: "Würde sie am liebsten in den Arm nehmen"

Naomi Osaka verliert bei den US Open in der dritten Runde gegen Leylah Fernandez und kündigt danach in einer emotionalen Pressekonferenz eine Auszeit vom Tennis an. Eurosport-Experte Boris Becker äußert sich im Cube besorgt um die Japanerin und richtet warme Worte an Osaka.

00:04:15, vor 2 Stunden