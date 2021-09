Tennis

US Open 2021 - Boris Becker enttäuscht über Félix Auger-Aliassime im Spiel gegen Daniil Medvedev

Boris Becker zeigt sich von der Vorstellung von Félix Auger-Aliassime in Halbfinale der US Open in New York enttäuscht. Für Daniil Medvedev hätte das Match dagegen nicht besser verlaufen können.

00:01:17, vor einer Stunde