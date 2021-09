Tennis

US Open 2021 - Boris Becker lobt Zverev-Bezwinger: "Djokovic ist nicht von dieser Welt"

Boris Becker und Barbara Rittner blicken mit Matthias Stach auf das Halbfinale der US Open zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic zurück und stellen fest, dass der bessere Spieler am Ende knapp gewonnen hat, der Deutsche aber erhobenen Hauptes aus New York abreisen kann. Zudem sprechen die drei über das anstehende Damen-Finale zwischen Emma Raducanu und Leylah Fernandez.

00:07:19, vor einer Stunde