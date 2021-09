Tennis

US Open 2021: Bruno Soares wird im Doppel-Finale am Rücken getroffen

Im Doppel-Endspiel bei den US Open in New York wurde Bruno Soares schmerzhaft am Rücken getroffen. Hier gibt es die Szene aus dem Finale gegen Joe Salisbury und Rajeev Ram im Video.

00:00:27, vor einer Stunde