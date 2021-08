Tennis

US Open 2021: Casper Ruud verliert seinen Schuh mitten im Ballwechsel - und spielt trotzdem weiter

In seinem Erstrunden-Match bei den diesjährigen US Open gegen Yuichi Sugita hat Casper Ruud während eines Ballwechsels seinen Schuh verloren. Trotz Verlust des Schuhs spielte er weiter und versuchte den Punkt zu gewinnen. Er war ihn sogar vom Spielfeld. Gegen den Japaner setzte er sich in drei Sätzen durch. Der Ballwechsel hier im Video.

00:01:02, vor einer Stunde