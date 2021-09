Tennis

US Open 2021: Daniil Medvedev - Félix Auger-Aliassime | Halbfinale Herren Einzel - Highlights

Daniil Medvedev (RUS/2) schlägt Félix Auger-Aliassime (CAN/12) im Halbfinale der US Open 2021 6:4, 7:5, 6:2. Im zweiten Satz schafft es der 25 Jahre alte Russe, ein 2:5 in ein 7:5 zu drehen und damit seinen vier Jahre jüngeren Gegner mental zu brechen. War das Match bis dahin eng, so ist es im dritten Satz dann eine klare Angelegenheit für den Weltranglistenzweiten. Die Highlights im Video.

00:03:00, vor einer Stunde