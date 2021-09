Tennis

US Open 2021: Diede De Groot - Yui Kamiji | Finale Rollstuhltennis Damen Einzel - Highlights

Diede De Groot (NED/1) schlägt Yui Kamiji (JPN/2) im Rollstuhltennis-Finale der US Open 2021 in New York 6:3, 6:2 und macht damit den Golden Slam perfekt. Die 24 Jahre alte Niederländerin hatte zuvor schon die Australian Open, die French Open, Wimbledon und Gold bei den Paralympics in Tokio gewonnen. Das hatte zuvor kein Rollstuhlsportler je geschafft. Die Highlights des Endspiels im Video.

00:01:48, vor 22 Minuten