Tennis

US Open 2021: Dominik Koepfer spielt aggressiv am Netz und zeigt Daniil Medvedev den Pitbull

Dominik Koepfer - Spitzname "Pitbull" - hat in der 2. Runde der US Open in Daniil Medvedev eine schier unlösbare Aufgabe vor sich. In einzelnen Szenen weiß sich der Deutsche, der schon 2019 in New York am Russen gescheitert war, aber gut zu behaupten - so wie hier, als er mutig ans Netz vorrückt und den Punkt im zweiten Anlauf unter Dach und Fach bringt.

00:00:47, vor 2 Stunden