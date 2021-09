Tennis

US Open 2021: Dylan Alcott - Niels Vink | Finale Rollstuhltennis Herren Quad-Einzel - Highlights

Dylan Alcott (GBR/1) schlägt Niels Vink (NED) im im Rollstuhltennis-Finale (Quad-Einzel) der US Open 2021 in New York 7:5, 6:2 und macht damit den Golden Slam perfekt. Der Australier hatte zuvor schon die Australian Open, die French Open, Wimbledon und Gold bei den Paralympics in Tokio gewonnen. Selbes gelang am Sonntag Diede De Groot im Rollstuhltennis der Frauen. Die Highlights im Video.

00:02:11, vor 44 Minuten