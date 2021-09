Tennis

US Open 2021 - Emma Raducanu erobert mit ihrer Siegerrede die Herzen des Publikums

Emma Raducanu begeistert das Publikum mit ihrer Siegerrede nach dem Gewinn der US Open in New York. Die 18-Jährige zeigt sich abgeklärt und erwachsen und lässt auf eine goldene Zukunft der nächsten Generation hoffen.

00:06:18, vor einer Stunde