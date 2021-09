Tennis

US Open 2021: Emma Raducanu - Leylah Fernandez | Finale Damen Einzel - Highlights

Emma Raducanu (GBR/Q) schlägt Leylah Fernandez (CAN) im Finale der US Open 2021 in New York 6:4, 6:3. Die 18 Jahre alte Britin ist damit die erste Profispielerin im Tennis überhaupt, die als Qualifikantin ein Grand-Slam-Turnier gewinnt. Im Endspiel gegen die 19-jährige Kanadierin ist Raducanu die leicht bessere Spielerin, die in den entscheidenden Momenten ihr bestes Tennis spielt. Die Higlights.

00:03:00, vor 2 Stunden