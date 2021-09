Tennis

US Open 2021: Emma Raducanu schnappt sich im Finale gegen Leylah Fernandez Satz eins

Emma Raducanu spielt im Finale der US Open 2021 gegen Leylah Fernandez frech auf und gewinnt den ersten Satz 6:4. Nachdem die Kanadierin die ersten drei Satzbälle der Britin noch abwehren kann, setzt sich am Ende doch das klarere Spiel der 18 Jahre alten Qualifikantin durch, die zu diesem Zeitpunkt in New York immer noch ohne Satzverlust ist und kurz vor dem Titel steht.

00:03:55, vor 9 Minuten