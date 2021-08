Tennis

US Open 2021: Felix Auger-Aliassime - Evgeny Donskoy | 1. Runde Herren Einzel - Highlights

Der Kanadier Félix Auger-Alissime ringt den Russen Evgeney Donskoy in einem umkämpften Match in der ersten Runde der diesjährigen US Open nieder. Aliassime behielt dabei die Nerven und entschied alle drei Tiebreaks für sich. Er siegte 7:6, 3:6, 7:6, 7:6. Die Highlights im Video.

00:03:00, vor 2 Stunden