Tennis

US Open 2021: Gaël Monfils - Federico Coria | 1. Runde Herren Einzel - Highlights

Gaël Monfils hat bei den US Open in Flushing Meadows die 2. Runde erreicht. Der Franzose bezwang Federico Coria (Argentinien) glatt in zwei Sätzen und riss das Publikum mit zahlreichen spektakulären Winnern von ihren Sitzen. Die Highlights im Video.

00:02:55, vor 2 Stunden