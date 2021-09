Tennis

US Open 2021: Gojowczyk und Laaksonen liefern Spektakel am Netz - bester Ballwechsel des Spiels

Peter Gojowczyk und Henri Laaksonen liefern in ihrer Drittunden-Partie bei den US Open 2021 zu Beginn des dritten Satzes absolutes Traum-Tennis. Der Schlagabtausch am Netz mit besserem Ende für den Schweizer sorgt beim Publikum für frenetischen Jubel.

00:00:53, vor einer Stunde