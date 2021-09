Tennis

US Open 2021: Hanfmann vergibt acht Breakbälle in einem Aufschlagspiel gegen Bublik

Ganz bittere Sequenz für Yannick Hanfmann: Der 29-Jährige vergab in seinem Auftaktmatch gegen Alexander Bublik in einem Aufschlagspiel gleich acht (!) Breakbälle. Letztlich sollten sich diese vergebenen Chancen rächen. Hanfmann unterlag dem Kasachen in vier Sätzen.

00:01:42, vor einer Stunde