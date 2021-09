Tennis

US Open 2021: Leylah Fernandez hält starke Rede an New York nach dem Finale gegen Emma Raducanu

Leylah Fernandez beeindruckt kurz nach ihrer Niederlage gegen Emma Raducanu bei den US Open in New York mit einer starken Rede. Die Kanadierin lobt die Stadt New York für ihre Stärke nach den Terroranschlägen vor 20 Jahren.

