Tennis

US Open 2021: Leylah Fernandez verrät kanadisches Erfolgsgeheimnis und rühmt ihre Familie

Leylah Fernandez steht völlig überraschend im Halbfinale der US Open 2021. Nach dem Sieg im Viertelfinale über Elina Svitolina spricht die 19 Jahre alte Kanadierin im Sieger-Interview auf dem Court des Arthur Ashe Stadium über die Worte ihres Vaters und Trainer Jorge und den positiven Einfluss ihrer Mutter Irene Exevea in New York. Zudem verrät sie das kanadische Erfolgsgeheimnis: "Ahornsirup!"

00:06:04, vor einer Stunde