Der neue Titelträger bei den US Open wird ermittelt. Am Sonntag um 22:00 Uhr startet das Finale der Männer.

Favorit ist der Serbe Novak Djokovic. Der Weltranglisten-Erste kann den legendären Jahres-Grand-Slam gewinnen und gleichzeitig sein 21. Major.

Aber auch für den Russen Daniil Medvedev geht es um viel. Er kann seinen ersten Grand-Slam-Titel einfahren.

Das Finale:

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet für Euch das Finale der Herren ab 22:00 Uhr hier im Liveticker. Viel Spaß dabei.

US Open live im TV bei Eurosport und bei Joyn

Die US Open 2021 live im TV und im Livestream: Am 12. September findet das Finale in Flushing Meadows statt.

