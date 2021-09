Tennis

US Open 2021: María Camila Osorio Serrano - Ons Jabeur | 2. Runde Damen Einzel - Highlights

Ons Jabeur ist bei den US Open in die dritte Runde gestürmt. Die an 20 gesetzte Tunesierin bezwang die Kolumbianerin María Camila Osorio Serrano in nur 55 Minuten 6:0, 6:1. Die Highlights im Video.

00:02:48, vor 39 Minuten