Tennis

US Open 2021: Matchball Becker: So lief der Samstag mit Überraschungscoup von Oscar Otte

In Matchball Becker lassen Boris Becker und Matthias Stach den Turniertag der US Open in New York nochmal Revue passieren und huldigen dabei Oscar Otte, der zum ersten Mal in seinem Leben das Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht hat - und das als Qualifikant.

00:10:23, vor einer Stunde