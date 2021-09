Tennis

US Open 2021: Medvedev beschwert sich im Match gegen van den Zandschulp über Fans

Daniil Medvedev hat sich während seiner Viertelfinal-Partie bei den US Open gegen Botic van der Zandschulp bei Stuhlschiedsrichter Greg Allensworth über die Lautstärke der Fans im Arthur Ashe Stadium beschwert. Der Russe spielte dabei auf den Labor Day, einen amerikanischen Feiertag an, an dem traditionell reichlich Alkohol konsumiert wird.

00:00:39, vor 28 Minuten