Tennis

US Open 2021: Novak Djokovic äußert sich zu Stefanos Tsitsipas und lobt Alexander Zverev

Novak Djokovic bedankt sich beim Publikum nach seinem Sieg über Alexander Zverev im Halbfinale der US Open in New York. Er lobt Zverev und hält auch mit seiner Meinung zu Stefanos Tsitsipas nicht hinter dem Berg.

00:06:43, vor einer Stunde