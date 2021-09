Tennis

US Open 2021: Novak Djokovic exklusiv im Eurosport Cube über die Jagd auf den Grand Slam

Superstar Novak Djokovic verrät im Interview mit Barbara Schett und Àlex Corretja, wann der Moment kam, in dem er den Grand Slam in diesem Jahr für realistisch hielt. Dem Serben fehlen nach dem Erfolg gegen Kei Nishikori noch vier Siege, um alle vier Major-Wettbewerbe in einem Jahr für sich zu entscheiden. Extrem wichtig sei der Sieg gegen Rafael Nadal bei den French Open gewesen.

00:05:26, vor einer Stunde