Tennis

US Open 2021: Novak Djokovic jagt den Grand Slam: So sehen Wilander, Henin und Corretja die Chancen

Novak Djokovic greift bei den US Open nach dem Grand Slam - ein Kunststück, das seit Rod Laver 1969 kein Spieler mehr geschafft hat. Darüber hinaus peilt er mit seinem 21. Grand-Slam-Titel einen neuen Rekord an. Die Eurosport-Experten Mats Wilander, Justine Henin und Àlex Corretja bewerten die Chancen des Serben auf den großen Coup in New York.

00:03:49, vor einer Stunde