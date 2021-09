Tennis

US Open 2021: Novak Djokovic - Kei Nishikori | 3. Runde Herren Einzel - Highlights

Novak Djokovic hat nach einem harten Stück Arbeit das Achtelfinale der US Open erreicht. Der 34 Jahre alte Serbe schaffte mit dem 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2 gegen den Japaner Kei Nishikori nach 3:32 Stunden den nächsten Schritt in Richtung seines vierten Titelgewinns in New York, mit dem er Geschichte schreiben will - die Highlights der Partie im Video.

00:02:59, vor 9 Stunden