US Open 2021: Olympiasiegerin Belinda Bencic im Eurosport Cube: "Traum ist in Erfüllung gegangen"

Die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic war bei den US Open zu Gast im Eurosport Cube und sprach dabei über ihren Gold-Coup von Tokio. "Für mich ist definitiv ein Traum in Erfüllung gegangen. Es war eine unglaubliche Woche, und ich habe es nicht kommen sehen", so die 24-Jährige.

