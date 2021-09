Tennis

US Open 2021: Oscar Otte - Denis Kudla | 2. Runde Herren Einzel - Highlights

Oscar Otte (GER) schlägt Denis Kudla (USA) in der 2. Runde der US Open 2021 in New York 6:4, 6:4, 6:2. Der 28 Jahre alte Kölner hatte sich zuvor bereits schon durch drei Qualifikationsrunden gekämpft und dabei in zwei Spielen Matchbälle abwehren müssen. Der Weltranglisten-144. stand zuvor noch nie in der 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers. Die Highlights im Video.

00:02:35, vor einer Stunde