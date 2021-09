Tennis

US Open 2021: Peter Gojowczyk - Henri Laaksonen | 3. Runde Herren Einzel - Highlights

Peter Gojowczyk (GER) schlägt Henri Laaksonen (SUI) in der 3. Runde der US Open 2021 in New York 3:6, 6:3, 6:1, 6:4. Der 32 Jahre alte Münchner steht damit im 18. Anlauf erstmals im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Gojowczyk ist im Duell der Qualifikanten der abgeklärtere Spieler und verwandelt nach 2:08 Stunden seinen ersten Matchball mit einem Ass. Die Highlights im Video.

00:02:24, vor 19 Minuten