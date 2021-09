Tennis

US Open 2021: Peter Gojowczyk kriegt Krampf im Eurosport-Interview und freut sich über Achtelfinale

Peter Gojowczyk schlägt Henri Laaksonen in der 3. Runde der US Open 2021 und steht damit erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in der zweiten Woche. Im Interview mit Eurosport-Reporter Markus Paszehr spricht der 32-Jährige über seinen größten Karriereerfolg, den er ohne Physio der Trainer vor Ort in New York errang - bis ihm ein Krampf jäh unterbricht.

00:04:21, vor einer Stunde