Tennis

US Open 2021: Philipp Kohlschreiber - Pablo Andujar | 2. Runde Herren Einzel - Highlights

Philipp Kohlschreiber hat den Einzug in die 3. Runde bei den US Open verpasst. Der Routinier musste sich dem Spanier Pablo Andujar glatt in drei Sätzen geschlagen geben. Die Highlights im Video.

00:02:13, vor einer Stunde