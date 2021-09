Tennis

US Open 2021: Simona Halep kontert Gegnerin Kristina Kucova gekonnt aus - "vielen Dank auch!"

Simona Halep spielt sich bei den US Open 2021 langsam aber sicher warm und mausert sich mit ihrem klaren Zweitrundensieg gegen die Slowakin Kristina Kucova (6:3, 6:1) zu einer Mitfavoritin. Gegen Ende des zweiten Satzes hat die an Zwölf gesetzte Rumänin das Spiel so richtig im Griff und nimmt Kucova sogar zu Null den Aufschlag zum 5:1 ab - die Vorentscheidung in diesem einseitigen Match.

00:01:00, vor einer Stunde