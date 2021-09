Tennis

US Open 2021: Stefanos Tsitsipas legt nach Satzende wieder eine Pause ein - und erntet Buh-Rufe

Stefanos Tsitsipas legt bei den US Open in der 3. Runde nach verlorenem ersten Satz gegen Carlos Alcaraz eine Pause ein - diesmal geht es aber nicht auf die Toilette, der Grieche lässt sich am Fuß behandeln.

00:02:42, vor einer Stunde