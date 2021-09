Tennis

US Open 2021: Victoria Azarenka - Jasmine Paolini | 2. Runde Damen Einzel - Highlights

Victoria Azarenka (Belarus) ist ihrer Favoritenrolle gegen Jasmine Paolini (Italien) gerecht geworden und standesgemäß in die 3. Runde der US Open eingezogen. Nach einem begeisternden ersten Durchgang musste die 32-Jährige in Satz zwei doch noch zittern, ehe sie den Sieg unter Dach und Fach brachte. Die Highlights im Video.

00:02:55, vor 2 Stunden