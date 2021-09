Tennis

US Open - Alexander Zverev exklusiv: Noch nie jemand spielen sehen wie Jack Sock

Alexander Zverev analysiert im Interview mit Eurosport-Reportert Markus Paszehr seinen Sieg in Runde drei gegen Jack Sock. Der 24-Jährige staunte, wie gut der US-Amerikaner im ersten Satz gespielt hat. "Das habe ich im Leben noch nie gesehen", so Zverev, der im ersten Satz nur einen unforced error produzierte und dennoch mit 3:6 verlor. Am Ende aber sichterte sich Zverev das Weiterkommen.

00:01:56, vor einer Stunde