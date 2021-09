Tennis

US Open: Alexander Zverev scherzt mit Boris Becker: "Ich geh' jetzt erstmal Stopps trainieren"

Alexander Zverev spricht in Matchball Becker nach dem Expresssieg über Albert Ramos-Viñolas in der 2. Runde der US Open 2021 mit Eurosport-Experte Boris Becker und Moderator Matthias Stach über seinen 74-Minuten-Erfolg, ein sieben Jahre zurück liegendes Match und seinen nun konstanteren Aufschlag. Becker moniert allerdings die Stoppbälle des 24-Jährigen.

00:03:30, vor 39 Minuten