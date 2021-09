Tennis

US Open: Alexei Popyrin punktet gegen Daniel Evans mit Tweener - Publikum in New York rastet aus

Alexei Popyrin kann sich im Drittrundenmatch der US Open 2021 gegen Daniel Evans nur mit einem Notschlag retten - sein Tweener stellt Evans jedoch vor unlösbare Probleme. Die Zuschauer in New York quittieren die Szene mit frenetischem Jubel.

00:00:41, vor einer Stunde