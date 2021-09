Tennis

US Open: Daniil Medvedev wird von Pablo Andujar in knackigem Ballwechsel alles abverlangt

Daniil Medvedev hat in der 3. Runde der US Open 2021 gegen Pablo Andujar prinzipiell alles im Griff, doch in diesem Ballwechsel zeigt der Spanier durchaus Durchhaltevermögen und scheitert am Ende nur hauchzart.

00:01:09, vor 43 Minuten